Werneuchen (dpa/bb) – Der Dachstuhl eines Hauses in Werneuchen (Landkreis Barnim) steht in Vollbrand. Auch eine auf dem Dach installierte Photovoltaikanlage brennt, wie die Feuerwehr mitteilte. Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort, die Löscharbeiten werden voraussichtlich noch länger andauern.

Den Angaben zufolge konnten sich alle Bewohner rechtzeitig in Sicherheit bringen, Verletzte gab es bislang nicht. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung gewarnt. Anwohner sollen den Bereich meiden und die Zufahrten für nachrückende Einsatzkräfte freihalten.



