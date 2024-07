Ziesar/Brandenburg an der Havel (dpa/bb) – In der Nacht ist in Ziesar (Potsdam-Mittelmark) in einer ehemaligen Gaststätte ein Feuer ausgebrochen. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei in Brandenburg an der Havel mitteilte. Der Dachstuhl des leerstehenden Gebäudes, das gerade umgebaut wird, habe komplett in Flammen gestanden.

Zur Höhe des Schadens machte die Polizei noch keine Angaben. Das Gebäude sei unbewohnbar. Die Ursache des Brandes ist noch unbekannt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung.