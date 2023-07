Berlin/Neustadt-Dosse (dpa/bb) – Das seit dem Jahr 2000 im brandenburgischen Neustadt (Dosse) stattfindende Reitturnier CSI wird ab dem kommenden Jahr weiter aufgewertet. Erstmals wird das Hallenturnier in der Graf von Lindenau-Halle in Kooperation mit der Hengstkörung, der Auswahl der Hengste für die Zucht, und der Auktion des Pferdezuchtverbandes Brandenburg-Anhalt gemeinsam ausgetragen, wie die Organisatoren am Donnerstag mitteilten.

Für CSI-Chef Herbert Ulonska (Hamburg) ist es «vollkommen naheliegend, Körung und internationalen Sport zusammenzubringen», da es letzteren nur auf Grund der sorgsamen Arbeit der Züchter gebe. Für das Turnier bedeute dies eine zusätzliche interessante Perspektive für Aktive und Pferdebesitzer, genauso wie für das Publikum der Veranstaltung. Details des Programms und Abläufe würden derzeit mit allen Beteiligten abgestimmt.