Cottbus (dpa/bb) – Die Karnevalssession hat in Brandenburg begonnen. Pünktlich um 11.11 Uhr wurde vor dem Rathaus in Cottbus mit einem Schuss aus einer Konfettikanone die Narrenzeit eingeläutet. Der Beigeordnete und Ordnungsdezernent Thomas Bergner und eine weitere Mitarbeiterin der Stadtspitze übergaben den Rathausschlüssel symbolisch an die Karnevalsvereine.

Das Prinzenpaar Maximilian und Anika von der Interessengemeinschaft Cottbuser Carneval gab sich die Ehre. Zwei Polonaisen wurden von einem als Sparschwein verkleideten Mitarbeiter der Stadt angeführt. Funkenmariechen vom Verein Cottbuser Narrenweiber tanzten zu Beginn der fünften Jahreszeit vor dem Rathaus. Mehrere Hundert Menschen schauten dem Spektakel zu. Cottbus gilt als Karnevalshochburg. An diesem Sonntag hat auch der Polizeiruf von der deutsch-polnischen Grenze den Karneval in Cottbus zum Thema.

Die großen Karnevalsveranstaltungen gibt es traditionell erst im Januar, nach der Weihnachtsruhe im Advent bis zum kirchlichen Feiertag Heilige Drei Könige.