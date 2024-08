Cottbus (dpa) – Fußball-Drittligist Energie Cottbus muss in den kommenden beiden Pokalspielen auf Landesverbands- oder DFB-Ebene auf Romarjo Hajrulla verzichten. Der 25 Jahre alte Stürmer der Lausitzer war bei der 1:3-Pokalniederlage am vergangenen Montag gegen Werder Bremen des Feldes verwiesen worden und hatte vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes im Einzelrichterverfahren wegen rohen Spiels die Sperre erhalten. Spieler und Verein haben dem Urteil zugestimmt.

Hajrulla hatte in der 78. Minute die Rote Karte gesehen, nachdem er mit gestrecktem Bein in Werder-Schlussmann Michael Zetterer reingerutscht war. Der Angreifer fehlt seiner Mannschaft auf alle Fälle in der zweiten Pokalrunde im Landespokal. Dort muss Energie am Wochenende vom 7./8. September bei Regionalligist Babelsberg 03 antreten. Es ist die Neuauflage des Pokalendspiels der vergangenen Spielzeit, dass Cottbus seinerzeit im heimischen Stadion mit 3:1 für sich entschieden hatte.