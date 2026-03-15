Leipzig (dpa) –

Cottbus hadert mit Chancenverwertung und Abwehrverhalten

Diese 1:4-Niederlage bei Alemannia Aachen tut Energie Cottbus richtig weh. Das Gefühl, zu verlieren, hatten die Lausitzer im Jahr 2026 noch nicht. Und auch auf dem Aachener Tivoli sah es lange nicht nach einer Niederlage aus, auch wenn Dominik Pelivan nach dem Spiel beim Pay-TV-Sender MagentaSport einräumte: «Wenn du 1:4 verlierst, ist es zumindest mal nicht unverdient.» Wie auch Trainer Claus-Dieter Wollitz betonte er aber: «Das Ergebnis ist zu hoch. Das darf uns in dieser Phase der Saison nicht passieren. Insofern ist es schon ein leichter Knacks. Wir müssen es schnell abhaken und den Fokus auf das nächste Spiel legen.»





Wollitz ärgerten vor allem zwei Sachen: die Chancenverwertung vornehmlich in Halbzeit eins und die Defensive bei den Gegentoren. «Wir haben die Restverteidigung in der Halbzeit angesprochen. Das 0:1 war ein Standardtor, da haben wir uns selten dämlich angestellt.» Das 0:2 «war im Spielaufbau ein Ballverlust 19 Meter vor unserem Tor, den wir nicht nachverteidigt haben, das war zu billig. Das 1:3 war wieder ein Standardtor. Die Servicespieler von Aachen waren einfach besser als unsere», schimpfte der Coach. Wollitz sagte: «Wir sagen nicht, dass wir die Besten sind, aber wir haben eine Außenseiterchance. Und deshalb darf das Spiel uns keinen Knacks geben, sondern es heißt Mund abputzen und nächste Woche die richtige Antwort geben.»

Aue taumelt dem Abstieg entgegen

Bei Erzgebirge Aue rückt der Abstieg aus der 3. Liga näher. Bei der 2:4-Niederlage bei Rot-Weiss Essen gaben die Sachsen im ersten Abschnitt ein Armutszeugnis ab und kassierten zwischen der 28. und 37. Minute drei Treffer durch Torben Müsel (28.), Jannik Hofmann (33.) und Marek Janssen (37.). «Wir hatten zu wenig Ruhe in unserem Spiel und haben keine Torchancen kreiert», sagte Aue-Trainer Christoph Dabrowski auf MagentaSport bei seiner Rückkehr an die Hafenstraße, an der er zweieinhalb Jahre tätig war. In seinem 300. Spiel als Trainer monierte der ehemalige Profi, der weiter auf den ersten Sieg mit Aue wartet, erneut individuelle Fehler seiner Mannschaft.

Jannic Ehlers überwand kurz vor dem Seitenwechsel völlig überraschend Essens Schlussmann Jakob Golz (45.+2), Marcel Bär gelang sogar der Anschlusstreffer (61.). Elf Minuten später besaß Julian Günther-Schmidt sogar die große Chance zum Ausgleich, scheiterte aber frei stehend an Golz und dem Pfosten (72.). Zehn Minuten später sorgte Kaito Mizuta mit dem vierten Essener Treffer für die Entscheidung.

«Es ist bitter, dass wir nicht das 3:3 machen, aber das ist bezeichnend für unsere Situation», sagte Dabrowski, «die Mannschaft kann zurückkommen, aber die Hypothek war zu groß. Wir schießen in Essen zwei Tore, aber holen trotzdem keine Punkte.» Auch bei den Vereinsverantwortlichen bietet der Verein Auflösungserscheinungen. Zwischen Vorstand und Aufsichtsrat gibt es Unstimmigkeiten in Bezug auf die Zukunft, die bei neun Punkten Rückstand bei nur noch neun Spieltagen wohl in der Regionalliga Nordost liegen wird.

Rostock bleibt an Aufstiegsplätzen dran

Rechtzeitig zum Saisonendspurt hat Hansa Rostock sich in der Spitzengruppe festgesetzt. Nach dem 5:1-Sieg im Topspiel gegen den MSV Duisburg liegt Hansa zwei Punkte hinter dem Relegationsrang und drei Punkte hinter einem direkten Aufstiegsplatz. Vor 25.957 Zuschauern im Ostsee-Stadion traf Emil Holten bereits in der 2. Minute für Hansa. 19 Minuten später verwandelte der Franzose Adrien Lebeau einen Eckball direkt.

«Ich habe erstmal Holten gesehen und hatte den ersten Kontakt richtig hinbekommen. Der Torwart war nicht bereit. Und dann habe ich gesagt, dass ich einfach auf den Kopf von Holten schießen muss und dann mal schauen, was passiert», sagte Lebeau bei MagentaSport, «ich denke, das ist clever gemacht von uns, nicht nur bei mir, bei Emil auch.»

Den kurz darauf erzielten schnellen Anschlusstreffer von Steffen Meuer (22.) steckten die Rostocker zudem gut weg. Die weiteren Tore schossen Benno Dietze (34.), erneut Holten (43.) und Cedric Harenbrock (74.). Rostocks Trainer Daniel Brinkmann lobte vor allem seinen Doppelpacker. «Emil macht es absolut gut. In der Zeit, in der Ryan (Naderi) noch da war, war er so ein bisschen unser Edeljoker. Das hat sich jetzt immer mehr und mehr gelegt», sagte Brinkmann, «er hat immer mehr gespielt. Er ist ein totaler Energiegeber für die Truppe und das ist total wichtig und ich freue mich dann.»