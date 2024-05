Berlin (dpa) – Vor dem brisanten Fußball-Spitzenspiel in der Regionalliga Nordost zwischen dem BFC Dynamo und Spitzenreiter Energie Cottbus haben beide Clubs ihre Fans vor Ausschreitungen gewarnt. Die Polizei stufte die Partie an diesem Samstag (16.00 Uhr) im Sportforum Berlin-Hohenschönhausen als sogenanntes Risikospiel ein. «Beteiligt euch nicht an jeglichen Versuchen von körperlichen Auseinandersetzungen, der Verwendung von Pyrotechnik, gegenseitigen Provokationen sowie anderen strafbaren Handlungen», appellierte Energie Cottbus an seine Fans.

Die zuletzt dreimal siegreichen Lausitzer können mit einem weiteren Erfolg in Berlin einen großen Schritt in Richtung Aufstieg in die 3. Liga machen. Bei noch drei ausstehenden Spieltagen führt Cottbus mit 64 Punkten die Tabelle vor dem Greifswalder FC (62) an. Der BFC Dynamo (57) hat als Tabellendritter nur noch Außenseiterchancen und bereits die Trennung von Trainer Dirk Kunert zum Saisonende bekanntgegeben. Es sei trotzdem «enorm wichtig, dass von unseren Fans nichts losgetreten wird, was dem BFC enorm schaden könnte», hieß es von Berliner Seite.

Beim Hinspiel im November in Cottbus war es zu Randalen im Gästebereich der BFC-Fans gekommen. Vermummte Männer hatten mit Pyrotechnik und Böllern für Unterbrechungen gesorgt und die Partien an den Rand eines Abbruchs gebracht. Zudem gab es bei den zurückliegenden Duellen immer wieder verbale Anfeindungen der BFC-Fans gegenüber Claus-Dieter Wollitz. Der Energie-Trainer wünschte sich deshalb für das Spiel am Samstag für alle Anwesenden «maximale Sicherheit» und betonte: «Ich hoffe, dass es nur Gesunde gibt.»

Mindestens 800 Fans werden Energie Cottbus nach Berlin begleiten. Der Gästefanblock ist schon seit Wochen ausverkauft.