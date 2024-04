Cottbus (dpa) – Der FC Energie Cottbus hat mit einem 2:1 (2:0)-Sieg im Topspiel gegen den Greifswalder FC einen großen Schritt in Richtung Aufstieg in die 3. Liga gemacht. Die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz übernahm damit sechs Spieltage vor dem Saisonende zumindest für einen Tag erstmals die Tabellenführung in der Fußball-Regionalliga Nordost.

In der über weite Strecken sehr ausgeglichenen Partie gelang den Gastgebern ein früher Doppelschlag. Timmy Thiele schoss Energie Cottbus in der 6. Minute in Führung. Tim Heike erhöhte auf 2:0 (20.). Can Coskun traf in der 75. Minute für Greifswald.

Energie Cottbus führt mit 58 Punkten die Tabelle vor Greifswald (56) und dem BFC Dynamo (56) an. Der BFC Dynamo spielt am Samstag beim Tabellenfünften Viktoria Berlin. Am drittletzten Spieltag kommt es dann zu einem weiteren Gipfeltreffen zwischen den Berlinern und Energie Cottbus.

18 109 Zuschauer sorgten am Freitagabend für eine stimmungsvolle Atmosphäre unter Flutlicht im Leag Energie Stadion und für einen Saisonrekord in der Regionalliga Nordost. Der Heimbereich war komplett ausverkauft, es blieben lediglich Plätze im Gästefanblock frei. Aus Greifswald waren nur rund 200 Fans zu diesem Topspiel angereist.

Die bisherige Bestmarke in der Regionalliga Nordost in dieser Saison hatte es mit 14 750 Zuschauern beim Thüringen-Derby zwischen Rot-Weiß Erfurt und Carl Zeiss Jena am 1. Oktober 2023 gegeben.