Cottbus (dpa/bb) – Der europäische Radsport-Verband UEC hat Cottbus beste Voraussetzungen für die Ausrichtung der Bahnrad-Europameisterschaften U 23 und U19 in diesem Jahr bescheinigt. «Ich bin sehr beeindruckt von den Bedingungen vor Ort. Zudem treffen wir auf einen erfahrenen Ausrichter. Wir freuen uns auf die EM und sind froh, nach 17 Jahren wieder zurückzukommen», sagte UEC-Vertreter Jos Smets am Dienstag bei einem Besuch im Sportzentrum. Die Radrennbahn in Cottbus ist vom 9. bis zum 14. Juli 2024 zum zweiten Mal nach 2007 Schauplatz einer EM für die Nachwuchsklassen.

«Wir erwarten fast 400 Sportlerinnen und Sportler mit ihren Trainern und Betreuern aus mehr als 30 Nationen», sagte Gesamtleiter Axel Viertler vom Ausrichter RSC Cottbus. Unter anderem wird eine neue und moderne Anzeigetafel installiert.