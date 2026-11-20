Cottbus (dpa) – Trainer Claus-Dieter Wollitz hat den Deutschen Fußball-Bund scharf wegen des Ausrüsterwechsels von Adidas zu Nike kritisiert. «Wir gehen hin und holen uns ein amerikanisches Unternehmen, weil ein Verband Geld braucht. Aber die Vereine werden gezwungen, diese 50+1-Regelung einzuhalten. Das können Sie in der heutigen Zeit keinem mehr erklären», sagte der Coach von Zweitligist FC Energie Cottbus. Als Fan der deutschen Nationalmannschaft ärgere er sich sehr.

Nach mehr als 70 Jahren endet die Zusammenarbeit zwischen dem DFB und Adidas. Ab dem 1. Januar wird der DFB von US-Konkurrent Nike, der aktuell in der Krise steckt, für 100 Millionen Euro im Jahr ausgestattet. Das Länderspiel am Montag gegen die Niederlande (5:0) war das letzte der Männer im Adidas-Outfit.





Die 50+1-Regel gibt im Kern vor, dass die Mitglieder und der eingetragene Verein immer das letzte Wort haben müssen, wenn Clubs ihren Profifußball-Bereich in eine Kapitalgesellschaft ausgliedern. Investoren dürfen daran zwar Anteile erwerben, aber nie die Stimmenmehrheit besitzen.

Wollitz erscheint in Klopps Adidas-Kappe

Auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Hertha BSC erschien Wollitz ausgerechnet in der inzwischen berühmten Adidas-Kappe. Der Sportartikelhersteller mit Sitz in Herzogenaurach ist Partner des Brandenburger Zweitligisten und habe Wollitz die Mütze geschenkt, wie er verriet.

Die schwarze Kappe erlangte viel Aufmerksamkeit, als Klopp sie bei der Nominierung seines ersten Aufgebots im September präsentierte und auch an Journalisten verschenkte. Der Aufdruck, das schwarz-rot-goldene Adidas-Symbol und der Spruch «Einer von 83 Millionen» sollten Klopps Selbstverständnis als bodenständigen Bundestrainer demonstrieren und zum Zusammenhalt aller Fans beitragen.

«Ich trage das mit Würde und mit Stolz», sagte Wollitz und schwärmte vom Auftritt der DFB-Auswahl beim 5:0 gegen die Niederlande. «Ich habe am Montag gesehen, dass es nicht um Namen geht, sondern dass es um Begeisterung geht. Dass es hier um Gier geht. Dass es um Identifikation geht. Und ich glaube, mit dem Cappi, wie das damals entstanden ist, das ist außergewöhnlich», sagte Wollitz und lobte Klopp: «Wie er das rüberbringt, wie er das begleitet. Er zeigt, wie man Mannschaften zusammenstellt.»