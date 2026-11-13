Potsdam (dpa/bb) – Als Konsequenz aus der Corona-Krise sollten Schutzmaßnahmen nach Ansicht von Fachleuten künftig moderater sein und besser koordiniert werden. Absolute Besuchsverbote sollten nur Ultima Ratio (letztes Mittel) sein, sagte der Chefarzt der Geriatrie am Evangelischen Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow, Thomas Theloe, in der Enquete-Kommission des Brandenburger Landtags. Die Isolationsmaßnahmen hätten auch zu einem höheren Delir-Risiko – also einem Risiko für einen Verwirrtheitszustand – geführt.

Der Mediziner sagte, das Evangelische Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow habe den Vorteil zusätzlicher Räume gehabt. Eine vorübergehende Schließung der Geriatrie wie in vielen Berliner und Brandenburger Kliniken habe vermieden werden können. Damit sei die Expertise des Personals weiter genutzt worden.





Private Pflegeanbieter für einheitliches Vorgehen

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste in Brandenburg hält eine bessere Abstimmung staatlicher Vorgaben für nötig. «Es muss eine einheitliche Vorgehensweise in kreisfreien Städten und Landkreisen in Krisensituationen bei Gesundheitsämtern geben», sagte Referent Uwe Mahrla. Bei Quarantäne dürfe es keine pauschale Regelung geben, die Mitarbeitern das Arbeiten verbiete, obwohl sie ohne Symptome seien.

Die Corona-Pandemie zog zahlreiche staatliche Vorgaben mit Masken, Impfungen, Tests und Schließungen nach sich. Sie begann in Deutschland 2020. Letzte bundesweite Auflagen endeten an Ostern 2023. Die Maßnahmen und ihre Folgen sind bis heute umstritten, es gab zahlreiche Proteste. Die Enquete-Kommission des Landtags, die auf Initiative des BSW auf den Weg gebracht wurde, will Empfehlungen erarbeiten.