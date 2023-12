Berlin/Madrid (dpa) – Fußball-Profi Leonardo Bonucci von Bundesligist Union Berlin peilt nach seiner aktiven Karriere die Trainerlaufbahn an. «Es ist eines meiner Ziele. Ich möchte Trainer werden, und wenn ich es schaffe, einer in der Elite zu sein, wäre Juve einer der Vereine, die ich gerne trainieren würde», sagte der 36-jährige Italiener der spanischen Zeitschrift «Marca» (Dienstag). Union empfängt am Abend im letzten Gruppenspiel der Champions League Real Madrid im Olympiastadion (21.00 Uhr/DAZN) und könnte mit einem Erfolg in der Europa League überwintern.

Abwehrspezialist Bonucci, der gegen Real aufgrund einer Gelbsperre fehlen wird, stand 2017 selbst vor einem Wechsel zu den Königlichen. «Es gab einen Moment, in dem ich kurz davor stand, ein Spieler von Real Madrid zu sein und das weiße Trikot zu tragen. Es war ein Traum», sagte der ehemalige italienische Nationalspieler, «ich habe große Bewunderung für die große Anzahl an Champions, die den Verein durchlaufen haben. Und außerdem haben sie mit Ancelotti einen großartigen Maestro auf der Bank.» Bonucci selbst hat nie unter dem aktuellen Real-Coach trainiert, für ihn ist Antonio Conte der Trainer, «der mich am meisten verändert und mir beim Wachsen geholfen hat.»

Nach seinem Wechsel von Turin nach Köpenick musste Bonucci anderthalb schwierige Monate verleben. «Es war eine große Veränderung in meinem Leben. Ich bin allein, meine Familie lebt in Turin», sagte Bonucci, «ich befand mich allein in einer mir völlig unbekannten Stadt. Nach und nach habe ich Menschen, Orte und eine gute Gruppe im Team kennengelernt … Jetzt ist alles einfacher.» Allerdings vermisst er noch ein gutes Tiramisu: «Ich habe drei oder vier ausprobiert, aber keines davon sieht aus wie das meiner Frau. Aber es ist schwer, es so gut zu machen wie sie!»