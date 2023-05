Potsdam (dpa) – Der frühere Erfolgscoach Bernd Schröder hat die aktuelle Clubführung von Turbine Potsdam nach dem Abstieg aus der Frauen-Bundesliga massiv kritisiert. «Ich könnte aus der Haut fahren, ich bin auf 180, muss aufpassen, dass ich mich nicht in unsachlichen Stammtischformulierungen verliere, wenn ich über Turbine nachdenke und rede», sagte die Vereinsikone des Fußball-Traditionsclubs in einem Interview der «Welt am Sonntag».

Es sei ihm unbegreiflich, wie der Verein «derart an die Wand gefahren, derart heruntergewirtschaftet werden konnte», meinte der 80-Jährige. Verantwortlich sei die derzeitige Vereinsführung. «Wenn im Verein 80 Prozent dieser Personen keine Ahnung von Fußball oder Leistungssport haben, fällst Du zwangsläufig auf die Fresse», wetterte Schröder. Er selbst sei zu Hilfestellung bereit, fühle aber keinerlei Bereitschaft des Vereins, ihn wieder einzubinden.

Turbine steht schon vor dem letzten Spieltag mit dem Gastspiel beim Spitzenreiter FC Bayern München am Sonntag (14.00 Uhr/MagentaSport) als Tabellenletzter und Absteiger in die 2. Liga fest. Schröder hatte Turbine als Trainer von 1971 bis 1992 und 1997 bis 2016 betreut und zu zahlreichen nationalen und internationalen Titeln geführt. Sein Name ist Inbegriff für die erfolgreichen Zeiten eines der letzten reinen Frauen-Clubs im Spitzenfußball.

Schröder monierte vor allem die aus seiner Sicht fehlende Bereitschaft zur Professionalisierung und zur Leistungsbereitschaft bei den Brandenburgerinnen. Andere Vereine wie der FC Bayern, der VfL Wolfsburg oder Eintracht Frankfurt hätten andere Strukturen, das sei für die Fußball-Frauen insgesamt positiv, für Turbine aber ein struktureller Nachteil. «Ich habe große Bauchschmerzen, dass Turbine nicht nur von der internationalen, sondern auch von der nationalen Fußball-Landkarte verschwindet», sagte Schröder.