Berlin (dpa/bb) – Bei einer Razzia im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Clankriminalität hat die Polizei in Berlin-Neukölln am Freitagabend mehrere Lokale kontrolliert. Es wurden insgesamt rund 50 Kilogramm unversteuerter Wasserpfeifentabak entdeckt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Außerdem wurden mehrere Fälle von Schwarzarbeit sowie unregelmäßige Kassenführungen festgestellt.

Die Razzia wurde zusammen von Polizei, Ordnungsamt, Zoll und dem Finanzamt in sieben Lokalen durchgeführt, wie es hieß. Insgesamt waren rund 35 Einsatzkräfte der Polizei beteiligt. Weitere Ermittlungen finden statt. Zuvor hatte die «B.Z.» darüber berichtet.

Der Begriff Clankriminalität ist umstritten, weil er nach Ansicht von Kritikern Menschen mit Migrationshintergrund alleine aufgrund ihrer Familienzugehörigkeit und Herkunft stigmatisiert und diskriminiert.