Berlin (dpa) – Beim 45. Christopher Street Day (CSD) wird es am Samstag in Berlin erneut bunt und laut. Am Mittag eröffneten Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) und Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) gemeinsam das Event, zu dem die Veranstalter im Lauf des Tages rund 500.000 Teilnehmer erwarten. Zum Auftakt gab es eine Kundgebung an der Leipziger Straße in Berlin-Mitte.

Anschließend führt der Demonstrationszug auf einer 7,4 Kilometer langen Strecke durch mehrere Berliner Stadtteile zum Brandenburger Tor, wo ein Bühnenprogramm geplant ist, das bis in die späten Abendstunden dauern soll. Das Motto des Berliner CSD lautet in diesem Jahr «Be their voice – and ours! Für mehr Empathie und Solidarität!»

Der Berliner CSD ist eine der größten Veranstaltungen der lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans-, intergeschlechtlichen und queeren Community in Europa. Die Teilnehmer wollen gegen die Benachteiligung von Lesben, Schwulen oder Transmenschen auf die Straße gehen und gleichzeitig gemeinsam feiern.

Bei der Demonstration durch Berlin sind nach Angaben der Veranstalter 77 Fahrzeuge dabei und damit weniger als im vergangenen Jahr mit fast 100. Wie schon 2022 fährt auch ein ukrainischer Truck beim Demonstrationszug mit. Außerdem beteiligen sich rund 100 Fußgruppen aus aller Welt.

Der Christopher Street Day wird weltweit gefeiert. Zurück geht die Bewegung auf Ereignisse im Juni 1969, als Polizisten in New York eine Bar in der Christopher Street stürmten und so einen Aufstand von Schwulen, Lesben und Transmenschen auslösten.