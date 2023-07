Zell am See (dpa) – Ohne die Torhüter Oliver Christensen und Marius Gersbeck ist Fußball-Zweitligist Hertha BSC in den zweiten Tag des Trainingslagers im österreichischen Zell am See gestartet. Der Däne setzte am Donnerstagvormittag mit Knieproblemen ganz aus, Neuzugang Gersbeck trainierte aufgrund einer Kapselverletzung am Finger nicht torwartspezifisch. Myziane Maolida beendete die Vormittagseinheit nach Oberschenkelproblemen vorzeitig.

Hertha-Trainer Pal Dardai setzte nach der Erwärmung auf Sprintübungen, Taktikschulung sowie Spielformen mit den Schwerpunkten Anlaufen und Spielaufbau. Für den Nachmittag ist eine weitere Einheit vorgesehen. Die Berliner sind bis zum 21. Juli im Trainingslager und bestreiten am kommenden Wochenende zwei Testspiele gegen belgische Vereine. Am Samstag geht es gegen Aufsteiger RWD Molenbeek (16.00 Uhr), am Sonntag ab 13.00 Uhr gegen Meister Royal Antwerpen. Auf der Rückreise wird am 21. Juli (18.00 Uhr) zudem noch ein Zwischenstopp für ein Spiel bei Standard Lüttich gemacht. Dardai erwägt, noch einen weiteren Test ins Programm zu nehmen.

Am 22. Juli feiert der Absteiger die offizielle Saisoneröffnung im Olympiastadion, eine Woche später steht für die Berliner am 29. Juli bei Fortuna Düsseldorf (20.30 Uhr/Sky/Sport1) der Start in die neue Saison in der zweiten Liga an.