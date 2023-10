Berlin (dpa/bb) – Zehn Menschen sind nach einem Chlorgas-Unfall in einer Surfhalle in Berlin-Lichtenberg ins Krankenhaus gebracht worden. Wie die Berliner Feuerwehr mitteilte, war am Montagvormittag aus bislang ungeklärter Ursache Chlorgas ausgetreten und hatte zu einer erhöhten Konzentration geführt. Zehn Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene hätten leichte Atemwegsreizungen erlitten.

Laut Feuerwehr war nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt Grund für die kurzzeitig erhöhte Chlorgas-Konzentration. 44 Feuerwehrleute waren demnach vor Ort. Man habe jedoch schnell Entwarnung geben können: Eine erhöhte Konzentration sei nach dem Eintreffen nicht mehr festgestellt worden.

Knapp zwei Stunden später wurde der Einsatz nach Angaben der Feuerwehr beendet. Der Betreiber der Indoor-Surfhalle müsse sich nun auf Ursachensuche begeben. Zunächst hatte die «B.Z.» von dem Vorfall berichtet.