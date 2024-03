Berlin (dpa/bb) – Im Technikraum eines Hotels in Berlin-Mitte ist Chlorgas ausgetreten – zwei Mitarbeiter erlitten dabei leichte Atemwegsverletzungen. Sie seien vor Ort behandelt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher am Montagabend. Das Hotel musste demnach nicht evakuiert werden. Die Mitarbeiter und die Hotelgäste seien nicht in Gefahr gewesen, hieß es. Das Chlorgas wurde am Montagabend im Technikraum abgeriegelt. Als Spezialeinheiten eintrafen, war das Gas bereits abgebaut. Zuvor hatte der «Tagesspiegel» berichtet.