Berlin (dpa/bb) – Kultursenator Joe Chialo hat offen gelassen, wie es mit der Sanierung der Komischen Oper in Berlin-Mitte mittelfristig weitergeht. «Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich nur sagen, wenn Sie dort vorbeifahren, werden Sie rege Bautätigkeiten sehen», sagte der CDU-Politiker im Abgeordnetenhaus auf die Frage, ob die Komische Oper angesichts der Diskussion um Sparzwänge zur Bauruine zu werden drohe. «Und diese regen Bautätigkeiten sind nicht ausgesetzt und werden nicht ausgesetzt werden. Und es ist auch nicht unsere Absicht, dies zu tun.»

Eine klare Aussage zur künftigen Nutzung des Gebäudes nach Abschluss der Sanierungen vermied der Senator allerdings. Chialo ergänzte, er wolle auf die Rede des Finanzsenators Stefan Evers kurz zuvor im Landesparlament hinweisen, die zeige, in welcher Haushaltslage sich Berlin befinde. «Wir haben Kürzungen vorzunehmen zwischen acht und zwölf Prozent», sagte Chialo.

«Wir wollen unsere Arbeit machen»

Und da müsse es auch erlaubt sein, in alle Bereiche reinzugucken und nach den schonendsten und sinnhaftesten Einsparmöglichkeiten zu suchen. Es werde auch in Zukunft immer wieder Spekulationen geben. «Wir wollen das von unserer Seite nicht mehr weiter kommentieren, sondern sagen ganz klar: Wir wollen unsere Arbeit machen.»

In mehreren Berliner Medien war zuletzt die Rede davon, dass angesichts der Sparzwänge der schwarz-roten Koalition Vorhaben wie die Sanierung und Modernisierung der Komischen Oper auf der Kippe stehen könnten. Dafür wird mit Kosten in einer Größenordnung von 500 Millionen Euro gerechnet. Das Ensemble der Komischen Oper spielt wegen der Bauarbeiten derzeit im Schillertheater in Charlottenburg.