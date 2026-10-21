Berlin (dpa/bb) – Wegen einer IT-Sicherheitslücke hat die Universitätsmedizin Charité in Berlin ihre offizielle Website vom Netz genommen. Es handle sich nicht um einen Cyberangriff, sondern um eine Vorsichtsmaßnahme, teilte die Klinik auf der Plattform X mit. «Die notwendigen Sicherheitsupdates sollen bis morgen implementiert werden.» Das Problem sei am Mittwochvormittag bekanntgeworden. Den Angaben nach handelt es sich um eine weltweite Sicherheitslücke.

Die Einschränkungen hätten keinerlei Einfluss auf die Arbeit der Charité, sagte Pressesprecher Markus Heggen der Nachrichtenagentur dpa. Nur die Sichtbarkeit und Auffindbarkeit nach außen sei eingeschränkt. Möglich sei zurzeit etwa nicht, sich online auf der Website einen Termin zu buchen.



