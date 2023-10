Berlin (dpa) – Der 1. FC Union Berlin setzt im Champions-League-Heimspiel gegen den SC Braga auf reichlich Königsklassen-Erfahrung. Neben Fußball-Nationalspieler Robin Gosens steht am Dienstagabend (18.45 Uhr/DAZN) auch Leonardo Bonucci in der Startelf. Gosens hatte im Juni noch mit Inter Mailand im Finale um den Henkelpott gespielt. Der 36 Jahre alte Bonucci war in seiner Karriere bereits 85 Mal auf der größten europäischen Fußball-Bühne im Einsatz. In Stürmer Kevin Volland steht ein weiterer Akteur mit Champions-League-Erfahrung im Union-Kader.

Nach fünf Pflichtspiel-Niederlagen stehen die Eisernen gegen den portugiesischen Erstligisten mächtig unter Druck. Das erste Gruppenspiel in der Königsklasse hatte Union genau wie Braga verloren.