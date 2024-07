Berlin (dpa/bb) – Für die Füchse Berlin beginnt die Champions League in dieser Saison gleich mit einem Kracher vor heimischer Kulisse. Am 12. September empfangen sie in der Hauptstadt den ungarischen Handball-Meister und -Pokalsieger HC Veszprem.

Das teilten die Berliner nach der Festsetzung der Spieltermine bis zum Ende dieses Jahres mit. Das erste Auswärtsspiel steht sechs Tage später am 18. September gegen HC Eurofarm Pelister im nordmazedonischen Bitola an.

Von den 14 Spieltagen wurden die ersten zehn fest terminiert. Noch offen sind die exakten Termine für die vier letzten Spieltage, die im kommenden Jahr stattfinden, und damit auch für das Spiel in Veszprem zum Abschluss der Gruppenphase.