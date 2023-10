Berlin (dpa) – Der deutsche Volleyball-Meister BR Volleys startet seine Auswärtsspiele in der Champions League am 29. November. Wie der Europäische Volleyball Verband CEV am Dienstag bekannt gab, tritt die Mannschaft des neuen Trainers Joel Banks bei Halkbank Ankara an. Am 13. Dezember folgt das Gastspiel bei Gas Sales Bluenergy Piacenza, am 10. Januar ist Benfica Lissabon Gastgeber.

Die Heimspieltermine hatte der Verband vorher schon bekannt gegeben. Am 23. November empfangen die Volleys den portugiesischen Meister. Am 20. Dezember ist der türkische Spitzenverein mit seinem Starspieler Nimir Abdel-Aziz in der Max-Schmeling-Halle zu Gast. Zum Abschluss der Gruppenspiele sind die Norditaliener am 17. Januar zu Gast in Berlin.

Die internationalen Termine wirken sich auch auf ein Bundesliga-Heimspiel aus. So empfängt der nationale Titelverteidiger die WWK Volleys Herrsching anstatt am 14. Januar bereits einen Tag vorher.