Potsdam (dpa) – Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben eindrucksvoll ihre Chance gewahrt, sich in der Champions League erstmals in der Vereinsgeschichte für das Viertelfinale zu qualifizieren. Gegen Polens Meisterschaftsdritten Grot Budowlani Lodz gewannen die Brandenburgerinnen am Mittwoch vor nur 795 Zuschauern in der heimischen MBS-Arena mit 3:1 (20:25, 25:16, 26:24, 25:18). In der Tabelle ihrer Vierergruppe zogen die Potsdamerinnen damit an Lodz vorbei auf Platz zwei.

Mit drei Siegen und acht Punkten auf dem Konto hat das Team von Trainer Riccardo Boieri die Tür zum Weiterkommen in der Königsklasse ganz weit aufgestoßen. Im letzten Vorrundenspiel treffen die Potsdamerinnen am kommenden Dienstag, wiederum daheim, auf den bislang noch sieglosen slowenischen Meister Calcit Kamnik.

Gegen Lodz, aktuell Fünfter in der höchsten polnischen Liga, benötigten die Gastgeberinnen eine gewisse Anlaufzeit, um auf Touren zu kommen. Angetrieben von der überragenden US-Amerikanerin Danielle Harbin fand die Mannschaft im zweiten Satz ihre Linie. Zwischenzeitlich trennte beide Teams in dieser Phase eine Zehn-Punkte-Distanz (20:10).

Dramatisch verlief der dritte Durchgang. Lodz hatte beim 24:11 drei Satzbälle. Doch der SC Potsdam blies unverdrossen zur Aufholjagd und holte sich unter dem Jubel der Zuschauer die folgenden fünf Punkte. Nach diesem Kraftakt hatte der deutsche Vizemeister und Pokalfinalist das Geschehen weitgehend unter Kontrolle. Suvi Kokkonen nutzte am Ende gleich den ersten Matchball.