Senftenberg (dpa) – Die Ferienparkkette Center Parcs prüft die Errichtung eines großen Ferienparks im Lausitzer Seenland. Das Projekt auf Brandenburger Seite solle zwischen Sedlitzer See und Partwitzer See auf rund 90 Hektar Fläche 500 bis 700 Ferienhäuser umfassen, teilte Center Parcs mit. Auch ein Erlebnisbad sei vorgesehen. Eine Investitionssumme von rund 300 Millionen Euro sei geplant.

Das ganzjährige Angebot soll um Restaurants, Freizeit- und Sporteinrichtungen ergänzt werden und für Familien ausgerichtet sein. Das Seenland bietet aus Sicht von Center Parcs mit der Kombination aus Wasser, Natur und Freizeitangeboten großes touristisches Potenzial. Die Ausgestaltung des Projekts hänge von den Ergebnissen mehrerer Studien und Prüfungen ab, die etwa eineinhalb Jahre dauern sollten.





Brandenburgs Wirtschaftsministerin: «Große Strahlkraft»

Wirtschaftsministerin Martina Klement (CSU) sprach von «tollen Nachrichten für Brandenburg» – für Tourismus und Wirtschaft in der Lausitz und darüber hinaus. «Der geplante Center Parc Ferienpark ist eines der größten touristischen Entwicklungsvorhaben im Land Brandenburg, das für die gesamte Region eine große Strahlkraft entfalten kann», sagte sie.

«Der neue Ferienpark hat mit der vorgesehenen Bettenkapazität das Potenzial, die Übernachtungen im Lausitzer Seenland insgesamt zu verdoppeln – und das sogar das ganze Jahr über.» Die Ministerin geht davon aus, dass der Park wirtschaftlich einen spürbaren Einfluss auf die Region und das ganze Land haben wird. Der Managing Director Center Parcs Germany, Frank Daemen, sagte: «Wir sehen großes Potenzial in der Region.» Mehrere Medien berichteten zuvor über die Pläne.

Lausitzer Seenverbund eröffnet

Erst im Juni war in der Lausitz in Brandenburg und Sachsen Europas größter künstlich geschaffener Seenverbund eröffnet worden. Die Seen, die aus gefluteten früheren Tagebaulöchern entstanden, sollen den Tourismus ankurbeln. Der Familienpark Senftenberger See bietet bereits zahlreiche Ferienhäuser und Ferienwohnungen sowie Camping-Stellflächen.

Die Ferienparkkette gab ihre Pläne am Montag auf der Verbandsversammlung des Zweckverbands Lausitzer Seenland Brandenburg in Senftenberg bekannt. Center Parcs Europe ist eine Tochtergesellschaft der Groupe Pierre & Vacances Center Parcs, nach eigenen Angaben Europas größter Anbieter von Ferienwohnungen. Dazu gehören Center Parcs und Sunparks.