Potsdam (dpa/bb) – Die Brandenburger CDU bekommt eine neue Spitze. Landtagsfraktionschef Jan Redmann stellt sich bei einem Parteitag am Samstag in Potsdam zur Wahl als Nachfolger von Michael Stübgen. Bei einer Mitgliederbefragung hatten sich 84 Prozent für Redmann ausgesprochen, er war einziger Kandidat. Aber auch bei den Stellvertretern bahnen sich Wechsel an. Die Landesvorsitzende der Frauen-Union und Vizefraktionschefin Kristy Augustin kandidiert nach Parteiangaben ebenso wie Elbe-Elster-Landrat Christian Jaschinski für den Vize-Landesvorsitz.

Landtags-Vizepräsidentin Barbara Richstein und die Landtagsabgeordnete Roswitha Schier scheiden als Stellvertreter der Landespartei aus, Schier kandidiert allerdings als Beisitzerin. Fraktionsvize Frank Bommert und Uckermark-Landrätin Karina Dörk wollen Stellvertreter bleiben. Der Landtagsabgeordnete Gordon Hoffmann will Generalsekretär bleiben. Als Gast beim Parteitag wird NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst erwartet.