Berlin (dpa/bb) – Die neue Koalition aus CDU und SPD in Berlin will neben mehr Sicherheit auch mehr Sauberkeit für die Hauptstadt erreichen. «Wir werden Berlin noch sicherer machen und auch sauberer machen, auch das war uns ein wichtiger Punkt», sagte der CDU-Landesvorsitzende und designierte Regierende Bürgermeister Kai Wegner am Montag bei der Vorstellung des Koalitionsvertrages.

«Sicherheit und Sauberkeit werden stärker zusammengedacht», heißt es in dem Vertrag. Die Koalition wolle für Sauberkeit und Ordnung sorgen, etwa durch eine bessere Zusammenarbeit zwischen Straßen- und Grünflächenämtern und der Stadtreinigung BSR. Und weiter: «Wir werden das Pilotprojekt «Saubere und lebenswerte Parks» der BSR ausweiten und verstetigen. Für eine sichere und saubere Stadt schaffen wir ein Veranstaltungssicherheitsgesetz.»