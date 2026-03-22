Forst (dpa/bb) – Im Landkreis Spree-Neiße hat der CDU-Kandidat Martin Heusler die Stichwahl um den Landratsposten knapp vor der AfD gewonnen. Heusler kam nach Auszählung aller Stimmen auf 51,49 Prozent der Stimmen. Die AfD-Bewerberin Christine Beyer, die im ersten Wahldurchgang vor zwei Wochen die meisten Stimmen bekommen hatte, erhielt 48,51 Prozent.

Der bisherige Amtsinhaber Harald Altekrüger von der CDU hatte seit 2010 das Landratsamt inne und verabschiedete sich in den Ruhestand. Mit 42,4 Prozent der Stimmen hatte Beyer die absolute Mehrheit im ersten Wahlgang nur knapp verpasst. CDU-Kandidat Heusler war mit 30,5 Prozent der Stimmen auf Platz zwei gelandet.





Die AfD bekleidet nach dem Wahlergebnis weiterhin keinen Landratsposten in Brandenburg. In Thüringen hatte die AfD im Juni 2023 eine Landratswahl gewonnen. Im Landkreis Sonneberg ist Robert Sesselmann, zuvor Landtagsabgeordneter in Erfurt, seitdem Chef des Landratsamts. In Brandenburg wird die AfD vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft.