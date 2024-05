Berlin (dpa/bb) – Die Berliner CDU-Fraktion hat den Einsatz der Polizei rund um das Demonstrationsgeschehen am 1. Mai als Erfolg bezeichnet. «Das war der friedlichste 1. Mai seit Jahrzehnten in Berlin, und darüber können wir uns gemeinsam freuen», sagte der CDU-Innenpolitiker Burkard Dregger am Donnerstag in einer Debatte im Abgeordnetenhaus. Der 1. Mai in Berlin sei diesmal nicht durch Rechtsbrüche und Angriffe auf Polizeibeamte geprägt gewesen, sondern ein fröhlicher Feiertag gewesen.

Zu verdanken sei das dem persönlichen Verhalten der meisten Demonstranten, aber in erster Linie den rund 6200 Einsatzkräften der Polizei. Sie hätten dem Versammlungsrecht maximalen Raum gegeben und Verstöße, etwa antisemitische Handlungen, konsequent unterbunden. «Die Polizei hatte die Lage stets im Griff. Und wir haben Anlass, unserer Polizei herzlich zu danken», sagte Dregger.

Auch der Grünen-Politiker Vasili Franco dankte den Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Hilfsorganisationen, die bei 27 Grad in voller Montur unentwegt im Einsatz gewesen seien. «Sie alle haben dafür gesorgt, dass Berlin sicher durch den 1. Mai gekommen ist. Dafür vielen Dank.» Den Bezirken und der Stadtreinigung gebühre Dank dafür, dass sie Berlins Straßen, Plätze und Parks wieder aufräumten.