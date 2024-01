Potsdam (dpa/bb) – Brandenburgs CDU-Fraktionschef Jan Redmann sieht in der neuen Partei der Ex-Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht wenig Bezug zu Ostdeutschland. «Mir scheint die Parteigründung bislang zumindest vorrangig ein westdeutsches Projekt zu sein, dem die Bodenhaftung in Ostdeutschland bislang fehlt», sagte Redmann am Dienstag in Potsdam. «Ich habe auch von den Inhalten bislang wenig gehört.» Deshalb blicke er «sehr gelassen» auf die Parteigründung.

Das neue «Bündnis Sahra Wagenknecht» war zuvor als Partei gegründet worden. Ein detailliertes Programm fehlt noch. Die neue Partei will auch bei den Landtagswahlen im September in Sachsen, Thüringen und Brandenburg antreten.