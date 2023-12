Potsdam (dpa/bb) – Die Fraktionen von CDU und SPD im brandenburgischen Landtag halten wenig von der Forderung aus der Linksfraktion für ein Verbot der AfD. Der Vorschlag des Vorsitzenden der Linksfraktion, Sebastian Walter, sei untauglich, es handle sich um «unausgegorene Ideen», sagte CDU-Fraktionschef Jan Redmann am Dienstag in Potsdam. Er verwies auf das erfolglose Verbotsverfahren gegen die NPD. Es gelte, sich mit der AfD politisch auseinanderzusetzen und darauf hinzuweisen, dass sie (…) «nichts Gutes im Schilde führt mit unserem deutschen Vaterland», so Redmann.

SPD-Landtagsfraktionschef Daniel Keller sagte, die Hürden für ein Verbot seien sehr hoch, und man sollte diese Forderung auch nicht inflationär nutzen. Grünen-Fraktionschef Benjamin Raschke allerdings sagte, es spreche aus seiner Sicht viel dafür, eine juristische Prüfung für ein Verbot vorzunehmen. «Die AfD ist ein großes Übel für unser Land.»

Linksfraktionschef Walter erneuerte am Dienstag seine Forderung nach einem AfD-Verbot. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hält jedoch nichts von einem möglichen Verbotsverfahren.

Der AfD-Landesverband wird vom Verfassungsschutz Brandenburg seit 2020 als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft. Die AfD hält dies für falsch und sieht sich auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung.