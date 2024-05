Potsdam (dpa/bb) – Vier Monate vor der Landtagswahl verabschiedet die CDU in Brandenburg am Samstag ihr Wahlprogramm. Die Christdemokraten legen darin fest, wie sie bei den Wählern punkten wollen. Beim Parteitag in Potsdam soll am Vormittag auch CDU-Chef Friedrich Merz zu den rund 120 Delegierten sprechen.

Der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, der Landesvorsitzende Jan Redmann, machte bereits deutlich, dass er eine Regierung ohne Beteiligung der Grünen favorisiert. Seit 2019 reagieren in Brandenburg SPD, CDU und Grüne gemeinsam. Am 22. September wird in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt.

In der Bildungspolitik will die CDU stärker auf die Kernkompetenzen Lesen, Schreiben und Rechnen setzen. In Mathematik und Deutsch soll es an Grundschulen mehr Unterrichtsstunden geben. Die Polizei soll mehr Befugnisse erhalten etwa im Kampf gegen Cyberkriminalität. Die Christdemokraten wollen auch das Handwerk stärken, indem die Meisterausbildung kostenlos wird.