Potsdam (dpa/bb) – Vier Monate vor der Landtagswahl hat die CDU Brandenburg ihr Wahlprogramm beschlossen. Der Landesausschuss stimmte am Samstag bei einem Kleinen Parteitag in Potsdam einstimmig dafür. Die Christdemokraten um den Spitzenkandidaten Jan Redmann wollen die Wähler unter anderem mit einer anderen Bildungspolitik überzeugen, eine kostenlose Meisterausbildung ermöglichen und Polizei-Kompetenzen ausweiten. «Ich möchte auch in 10 Jahren noch stolz auf meine Heimat sein. Dafür müssen wir jetzt aufs Gaspedal treten und uns als Politik anstrengen, es besser zu machen und endlich die Probleme lösen», sagte Redmann, der Landes- und Fraktionsvorsitzender ist.

Die CDU will die nächste Landesregierung anführen. Dabei favorisiert der Landes- und Fraktionsvorsitzende Redmann eine Regierung ohne Beteiligung der Grünen. Seit 2019 regieren in Brandenburg SPD, CDU und Grüne gemeinsam. Am 22. September wird in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt.

Rückendeckung bekam die brandenburgische CDU vom Parteivorsitzenden Friedrich Merz. Er sagte in Potsdam, wie schrecklich die Bundesregierung arbeite, merkten die Menschen. «Der Verdruss ist groß.» Die CDU müsse ein Kontrastprogramm und Gegenmodell vorlegen. Die Umfragen seien ermutigend für die CDU in Brandenburg.

Rund vier Monate vor der Landtagswahl sah eine neue Umfrage SPD und CDU gleichauf – hinter der AfD an der Spitze. Die Rechtspopulisten erreichten 25 Prozent, SPD und CDU kämen auf jeweils 19 Prozent, wenn am kommenden Sonntag gewählt würde. Das geht aus einer Umfrage des Instituts Insa für «Märkische Allgemeine» (MAZ), «Märkische Oderzeitung» (MOZ) und «Lausitzer Rundschau» (LR) hervor.