Berlin (dpa/bb) – Die Caritas-Wärmestube am Bundesplatz öffnet ab Mittwoch ihre Türen. Von Montag bis Freitag finden hier wohnungslose und bedürftige Menschen täglich von 15.00 bis 18.00 Uhr einen Ort zum Aufwärmen und zum zwischenmenschlichen Austausch, wie die Caritas am Dienstag mitteilte. Die Wärmestube ist demnach bis zum 31. März 2024 geöffnet. Am 7. November findet eine Eröffnungsveranstaltung mit Gästen aus Kirche, Politik und dem Bezirksamt statt. Die Wärmestube am Bundesplatz gibt es den Angaben zufolge seit 1992.

Vor dem Saisonstart hatten an der Kältehilfe beteiligte Wohlfahrtsverbände klar gemacht, dass sie von einer unzureichenden Zahl an Schlafplätzen in diesem Winter ausgehen. Als ein großes Problem gilt der Mangel an Immobilien. Dennoch soll niemand abgewiesen werden.

Zunächst standen im Oktober im Kältehilfe-Netz pro Nacht beinahe 700 Notschlafplätze für Obdachlose bei verschiedenen Einrichtungen zur Verfügung. In der Spitze soll es berlinweit in den Wintermonaten etwa 1000 Plätze geben. Oftmals wird neben einem Platz im Warmen auch eine Mahlzeit angeboten. Teils können die Gäste zudem verschiedene Beratungsangebote wahrnehmen.