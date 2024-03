Berlin (dpa/bb) – Die Caritas sucht in Berlin verstärkt nach Ehrenamtlichen, die die Vormundschaft für unbegleitete minderjährige Geflüchtete übernehmen. Damit soll den Kindern und Jugendlichen das Ankommen und Orientieren in der Gesellschaft erleichtert werden, schreibt die Caritas. Interessierte können sich in Schulungen des Wohlfahrtsverbandes auf das Ehrenamt vorbereiten lassen.

Zuletzt waren die Zahlen unbegleiteter minderjähriger Geflüchteter gestiegen. Sie benötigen bis zur Volljährigkeit eine gesetzliche Vertretung. Ehrenamtliche Vormunde hätten «das Wohl Ihres Mündels im Blick und achten auf altersgerechte Unterbringung sowie angemessene schulische Betreuung, medizinische Versorgung und rechtliche Vertretung», so die Caritas. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Geflüchteten auch bei ihrem Vormund wohnen. Sie bleiben weiterhin in einer Einrichtung der Jugendhilfe.