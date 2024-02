Potsdam (dpa/bb) – Beamte der Kriminalpolizei haben am Donnerstagmorgen einen Keller in der Potsdamer Jägervorstadt durchsucht und unter anderem Cannabis und Goldbarren sichergestellt. Die Durchsuchung fand im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln gegen einen Tatverdächtigen statt, wie die Brandenburger Polizeidirektion West am Donnerstag mitteilte.

Die Beamten fanden in dem Keller demnach 1,6 Kilogramm Haschisch, 2,5 Kilogramm Cannabis, Bargeld und Wertgegenstände wie mehrere Goldbarren mit einem Gesamtwert im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Funde werden als Beweismittel in dem Ermittlungsverfahren genutzt, wie es hieß.