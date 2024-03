Berlin (dpa/bb) – Mit dem Verkauf von Marihuana über ein Café und einen Späti in Berlin-Neukölln soll eine Dealerbande mehrere Tausend Euro Umsatz gemacht haben – pro Tag. Mit einer großangelegten Razzia ging die Berliner Polizei am Mittwochabend gegen die Bande vor, wie sie am Donnerstag mitteilte. 200 Polizisten durchsuchten demnach 20 Wohnungen und andere Räume von neun Verdächtigen in Berlin-Neukölln und -Kreuzberg sowie in Brandenburg.

Ein 48-jähriger Mann soll Chef der Bande sein. In der zweiten Führungsebene agierten laut Polizei drei Männer im Alter von 38 bis 43 Jahren. Zu den sogenannten Läufern – den eigentlichen Verkäufern der Drogen – gehörten den Angaben zufolge fünf Männer zwischen 32 und 50 Jahren. Die Polizei fand unter anderem einige Kilogramm Drogen und mehrere Tausend Euro Bargeld, wie es hieß.