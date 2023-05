Berlin (dpa) – Befürworter der Legalisierung von Cannabis haben am Samstag in Berlin demonstriert. Dies sei eine von 27 Kundgebungen bundesweit, sagte Florian Rister, Mitorganisator des sogenannten Global Marijuana March, der Deutschen Presse-Agentur. Der Marsch in Berlin mit bis zu 300 Menschen sei «die kleine Schwester der Hanfparade» im Sommer. Auf einem Plakat hieß es: «Wir wollen keine Straftäter sein.» Teilnehmer forderten ein Ende der Strafverfolgung von Konsumenten, aber auch Maßnahmen zum Jugendschutz.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte kürzlich einen Gesetzentwurf für die geplante Cannabis-Legalisierung vorgelegt. Dabei geht es unter anderem um eine Freigabe von Cannabis innerhalb spezieller Vereine, sogenannter Cannabis-Clubs. Erlaubt sein könnte künftig der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis und der Anbau von maximal drei Pflanzen zum Eigenbedarf. Einen freien Verkauf in speziellen Läden, wie ursprünglich beabsichtigt, soll es zunächst nicht geben.