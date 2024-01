Berlin (dpa) – Angesichts des großen Zustroms zu einer Demonstration gegen rechts im Berliner Regierungsviertel ist der U-Bahn-Verkehr in dem Bereich eingeschränkt. Die U5 halte derzeit nicht an den Stationen Unter den Linden, Brandenburger Tor und Bundestag teilten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) am Sonntag gegen 16.35 Uhr auf X (vormals Twitter) mit. Die S-Bahn bat, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Zuvor hatte bereits die Berliner Polizei mitgeteilt, dass sie die Versammlungsfläche erweitere und die Straße des 17. Juni vom Brandenburger Tor bis zur Siegessäule genutzt werden könne für die Versammlung.

Bereits zu Beginn der Demonstration um 16.00 Uhr hatten sich Tausende Menschen auf dem Platz vor dem Bundestag versammelt. «Wir sind in jedem Fall schon fünfstellig», sagte eine Sprecherin der Veranstalter. Die Polizei machte zunächst keine Angaben zur Teilnehmerzahl.