Berlin (dpa/bb) – Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) haben angesichts des Warnstreiks bei der Bahn im Berufsverkehr am Morgen «merklich mehr» Fahrgäste in ihren Fahrzeugen verzeichnet. «In der Regel reichten die Fahrzeugkapazitäten aus. Vereinzelt mussten Fahrgäste aber auf die nächste Fahrt warten», teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Durch das erhöhte Fahrgastaufkommen und den zusätzlichen Verkehr auf den Straßen sei es bei den Bus- und Straßenbahnfahrten zeitweise zu Verspätungen von bis zu 20 Minuten gekommen, bei der U-Bahn durch große Fahrgastnachfrage bis zu 10 Minuten. «Nach dem Berufsverkehr normalisierten sich die Pünktlichkeitswerte merklich», hieß es.

Die Busse, U-Bahnen, Straßenbahnen und Fähren in Berlin sind nicht vom Warnstreik der Lokführergewerkschaft GDL betroffen – anders als die Berliner S-Bahn, die von der Deutschen Bahn betrieben wird. Entsprechend fiel dort die Mehrzahl der Verbindungen aus.

Der Warnstreik sollte noch bis 18.00 Uhr am Donnerstagabend andauern. Im Regionalverkehr fielen in Berlin und Brandenburg am Donnerstagmorgen durch den Arbeitskampf fast alle Züge aus.