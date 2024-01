Berlin (dpa) – Rapper Bushido erwartet bei seinem Tourauftakt im März zwei besondere Gäste: seinen Urologen und die Gynäkologin seiner Frau. «Mein Urologe ist ein guter Freund von mir», sagte der Berliner Rapper («Sonnenbank Flavour»), der bürgerlich Anis Mohamed Ferchichi heißt, der Deutschen-Presse-Agentur. «Auch die Frauenärztin meiner Frau kommt vorbei, sie ist eine Freundin von ihr.»

Zum ersten Mal seit acht Jahren wird der 45-Jährige auf der Bühne stehen. Am 21. März spielt er das erste Konzert seiner «König für immer»-Tour in Berlin.

Auch sein neues Album «Rex in aeternum» erscheint bald – vermutlich erst nach Ende der Tour, wie er sagte. «In meiner Musik beschäftige ich mich sehr viel mit Rachegelüsten und Payback-Geschichten.» Zuletzt geriet Bushido – bürgerlich Anis Mohamed Ferchichi – vor allem wegen mehrerer Gerichtsprozesse in die Schlagzeilen.

In Dubai, wo er seit anderthalb Jahren lebt, ist er weit weg von der Deutschrap-Szene, was auch einen Einfluss auf ihn hat: «Es ist Rap in alter Bushido-Manier. Aber es ist natürlich ein buntes Potpourri – ich bin achtfacher Vater, ich bin Ehemann und da macht man natürlich auch gerne noch andere Sachen.»

Mit seiner Frau Anna-Maria hat er sieben gemeinsame Kinder. Sie hat zudem einen Sohn aus erster Ehe.