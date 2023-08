Berlin (dpa/bb) – Bei einer plötzlichen Bremsung eines Busses sind in Berlin-Gesundbrunnen mehrere Menschen gestürzt und verletzt worden. Die Feuerwehr sprach am Mittwoch von insgesamt neun Leichtverletzten, drei davon Kinder. Der Unfall ereignete sich am Mittag an der Kreuzung Osloer Straße und Prinzenallee, als der Busfahrer eine «Gefahrenbremsung» machen musste, wie die Feuerwehr im Internet schrieb. 28 Feuerwehrleute und Sanitäter waren im Einsatz.