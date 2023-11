Berlin (dpa/bb) – Ein Bus hat am frühen Mittwochabend in Berlin-Mitte eine 29 Jahre alte Frau erfasst. Dabei wurde sie schwer an Kopf und Beinen verletzt, wie die Polizei Berlin am Donnerstag mitteilte. Eine 75 Jahre alte Frau im Bus fiel laut Polizei bei der Vollbremsung und erlitt Platzwunden am Kopf sowie eine Bewusstseinstrübung.

Die 29-Jährige war demnach zuvor in einer Straßenbahn unterwegs gewesen. Der Fahrer der Bahn hatte den Angaben zufolge an einer roten Ampel die Türen entriegelt, um auf den Gleisen etwas umzustellen. Laut Zeugenaussagen stieg die Frau ebenfalls aus, weil sie glaubte, an der Haltestelle zu sein. Währenddessen fuhr der Bus rechts an der Bahn vorbei und erfasste die Frau trotz Vollbremsung, hieß es. Beide Frauen wurden ins Krankenhaus gebracht.