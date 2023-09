Schernsdorf (dpa/bb) – Nach einem Bungalowbrand auf einem Campingplatz am Schervenzsee in Schernsdorf (Landkreis Oder-Spree) ist eine leblose Person gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 6 Uhr am Montag zu dem Campingplatz gerufen. Der Bungalow brannte den Angaben zufolge vollständig ab. Die Feuerwehr löschte das Feuer.

In den Trümmern wurde dann eine leblose Person aufgefunden. Die Identität der toten Person ist bislang nicht geklärt. Wie der Brand ausbrach, ist nach Angaben der Polizei ebenfalls unklar. Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei übernommen.