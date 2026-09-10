Berlin (dpa/bb) – In Berlin findet am Vormittag im Rahmen des bundesweiten Warntags ein Probealarm statt. Wie die Polizei mitteilte, sollen um 11.00 Uhr in der ganzen Stadt die Sirenen zu hören sein. Zusätzlich werde eine Warnmeldung auf Mobiltelefone verschickt. Um 11.45 Uhr sollen die Sirenen erneut zu hören sein. Gleichzeitig werde eine weitere Meldung verschickt – diesmal als Entwarnung.

Die Polizei weist darauf hin, im Ernstfall Ruhe zu bewahren und sich zunächst über die Situation und das richtige Verhalten zu informieren. Informationen gebe es unter anderem über Warn-Apps, das Internet sowie Radio und Fernsehen.



