Berlin/Baden-Baden (dpa) – Im vergangenen Jahr wurde in Deutschland fast 213 Milliarden mal Musik gestreamt. Das ist mehr als 2022, als 191 Milliarden Streams gezählt wurden, wie eine Sonderauswertung von GfK Entertainment in Kooperation mit dem Bundesverband Musikindustrie (BVMI) ergab. Nach Angaben einer Sprecherin vom Donnerstag waren das bundesweit so viele Streams innerhalb eines Jahres wie noch nie zuvor.

Seit 2019 hat sich die Zahl der Musikstreams fast verdoppelt, damals wurden 108 Milliarden Streams gemessen, wie es laut Mitteilung hieß.

Wie die Auswertung weiter zeigt, ist aktuelle Musik bei den Menschen besonders beliebt. Der Anteil von gestreamten Produktionen aus den 2020er Jahren lag im vergangenen Jahr bei 52 Prozent. Aus dieser Zeit sei besonders die Musik deutscher Künstlerinnen und Künstler beliebt gewesen – neun der zehn meistgestreamten Künstlerinnen und Künstler mit Titeln aus dieser Dekade waren deutschsprachig.

«Angesichts dieser offensichtlichen Popularität müssen sich viele Radiostationen weiterhin die Frage gefallen lassen, wieso deutschsprachige Titel bei ihnen nicht in einem ähnlichen Umfang stattfinden – in den Top 100 Airplay Charts 2023 finden sich ganze vier Titel», sagte der Vorstandsvorsitzende des BVMI, Florian Drücke.

Nach Angaben des Geschäftsführers von GfK Entertainment – ein Unternehmen, das Marktforschung im Entertainmentbereich betreibt – gab es einen besonders streamingstarken Tag: «Besonders an Weihnachten liefen die Playlisten heiß mit einem Rekord am zurückliegenden Heiligabend, dem Tag mit den meisten Streams aller Zeiten – fast 830 Millionen», so Mathias Giloth.