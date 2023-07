Berlin (dpa) – Der Bundesverband Schauspiel unterstützt den Streik der US-Schauspielergewerkschaft. «Von uns bekommen sie volle Solidarität. In der deutschen Branche haben wir dieselben Probleme», sagte das Vorstandsmitglied Hans-Werner Meyer der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Die US-Schauspielgewerkschaft SAG-AFTRA hatte zuvor zum Streik aufgerufen. Die Darsteller fordern unter anderem bessere Vergütung und die Regelung des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz in der Branche. Der Bundesverband Schauspiel vertritt nach eigenen Angaben die berufsständischen sowie die gewerkschaftlichen Interessen der Schauspielerinnen und Schauspieler in Deutschland.

Die Lage sei in der deutschen Schauspielbranche jedoch noch nicht so zugespitzt. Derzeit gebe es noch auf allen Ebenen Verhandlungen. «Wir sind noch nicht an dem Punkt, dass wir streiken müssten.» Generell sei die in Berlin ansässige Gewerkschaft aber fähig, in den Arbeitskampf zu gehen: «Auch in Deutschland steigt die Unzufriedenheit mit den Gehältern», so Meyer. Das habe multiple Ursachen: Einerseits spürten auch die hiesigen Schauspielerinnen und Schauspieler die Inflation. Und andererseits stünden nicht nur viele Streamingdienste massiv unter Druck. «Die Öffentlich-Rechtlichen sparen beim Fernsehen und produzieren stattdessen für die Mediathek», sagte Meyer.

Ebenso wie die US-Schauspielgewerkschaft kritiert Meyer die bislang fehlende Regulierung Künstlicher Intelligenz (KI). Das verweigerten die Studios bislang. «Das betrifft unser aller Zukunft und birgt am meisten Konfliktpotenzial», sagt Meyer. Das Problem sei, dass KI mit urheberrechtlich geschütztem Material gefüttert werde, für das die Kreativen keine Vergütung erhielten. Im Umkehrschluss mache das die Urheber überflüssig, so Meyer. Auf dem Markt gebe es bereits Software, die etwa Synchron- oder Hörbuchstimmen imitieren könne. «Wie sehr das Schauspielerinnen und Schauspieler betreffen wird, ist noch unklar, aber die Sorge ist ganz real.»