Berlin (dpa) – Basketball-Bundestrainer Olaf Lange hat den dichten Spielplan bei der Heim-Weltmeisterschaft in Berlin kritisiert. «Für meinen Geschmack ist es zu eng getaktet. Weil das Produkt, das wir präsentieren wollen, gefährdet ist», sagte Lange vor dem abschließenden Vorrundenspiel der deutschen Mannschaft gegen Mali an diesem Montag (17.50 Uhr/ProSieben Maxx und MagentaSport). «Vor allem, wenn es wegen der hohen Belastungen zu Verletzungen kommen sollte. Das ist nicht im Interesse des Sports.»

Für das deutsche Team ist es das dritte Spiel in vier Tagen. Sollte sich die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes als Gruppenzweiter oder -dritter für die Play Ins qualifizieren, würde diese Partie am Dienstag stattfinden. «Das wären dann vier Spiele in fünf Tagen, das ist schon heftig», sagte Lange, der auch als Assistenztrainer von Toronto Tempo in der WNBA tätig ist. «Das machen wir in der WNBA nicht, und da machen wir schon einiges», sagte Lange.





Die US-Liga hat ihren Spielbetrieb für die Weltmeisterschaft unterbrochen, allerdings nur für kurze Zeit. Deshalb finden die 36 Spiele in gerade einmal zehn Tagen statt. «Die Fiba sollte da eine Lösung finden», forderte Lange.

So kommt Deutschland weiter

Die deutschen Basketballerinnen kämpfen gegen Mali um das Weiterkommen. Nach einer Niederlage gegen Spanien und einem Sieg gegen Japan ist für die Gastgeberinnen vor der Partie in der Uber Arena von Gruppensieg bis Ausscheiden noch alles offen.

Mit einem Sieg gegen Mali ist Deutschland mindestens in den Play Ins und würde am Dienstag gegen Ungarn oder Südkorea um den Einzug ins Viertelfinale spielen. Doch auch eine Niederlage könnte reichen, wenn Spanien parallel in der Max-Schmeling-Halle gegen Japan gewinnt.

Dann würde die DBB-Auswahl wegen des gewonnenen direkten Vergleichs mit Japan als Dritter weiterkommen. Gewinnt Deutschland gegen Mali und setzt sich parallel Japan gegen Vize-Europameister Spanien durch, wäre das deutsche Team sogar direkt für das Viertelfinale am Donnerstag qualifiziert – und hätte davor zwei Tage frei.