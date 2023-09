Berlin (dpa/bb) – Die Bundestagsabgeordnete Ottilie Klein ist neue Generalsekretärin der Berliner CDU. Auf einem Parteitag in Neukölln wurde die 39-Jährige am Samstag gewählt. Für Klein stimmten 196 Delegierte bei 61 Nein-Stimmen und 13 Enthaltungen. Das entspricht einer Zustimmung von 72,6 Prozent. Die CDU sprach von 76,3 Prozent, weil sie im Unterschied zu anderen Parteien die Enthaltungen nicht berücksichtigt.

Klein löst Stefan Evers ab, der seit 2016 als CDU-Generalsekretär amtierte und nun Finanzsenator im schwarz-roten Berliner Senat ist. Sie trat auf Vorschlag von Parteichef Kai Wegner an, Gegenkandidaten sieht die CDU-Satzung nicht vor.

Klein gilt in der Berliner CDU als großes politisches Talent. Sie stammt aus Baden-Württemberg, ihre Eltern wanderten in den 80er Jahren als Russlanddeutsche aus der damaligen Sowjetunion aus. Klein trat 2016 in die CDU ein und ist seit 2017 im Vorstand des Berliner Kreisverbandes Mitte. 2019 rückte sie in das Präsidium der Landes-CDU auf. Hier fungierte sie bislang als Mitgliederbeauftragte. Im September 2021 wurde sie in den Bundestag gewählt und kümmert sich hier vor allem um Sozialpolitik.