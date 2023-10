Frankfurt (Oder) (dpa) – Die Bundespolizei hat einen Grenzkontrollpunkt auf der Autobahn 12 bei Frankfurt (Oder) zur Vermeidung von Staus verlegt. «Unser Ziel ist, den Verkehr möglichst wenig einzuschränken», sagte eine Sprecherin der Bundespolizeidirektion Berlin am Mittwoch. Die Kontrolle, die zunächst auf einen Zollhof neben die Autobahn verlegt worden sei, solle nach Świecko in Polen kommen. «Dort können wir die Kontrollen gemeinsam mit dem polnischen Grenzschutz machen.» Dort seien die Platzverhältnisse besser und der Verkehr werde nicht beeinträchtigt. Die «Bild» und die «B.Z.» hatten zuvor darüber berichtet.

Seit dem 16. Oktober sind feste Kontrollen auch an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz möglich, nachdem Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) dies bei der EU angemeldet hatte. Faeser kündigte am Dienstag an, die stationären Kontrollen um weitere 20 Tage zu verlängern. Danach sollen sie je nach Lage möglicherweise auf drei Monate verlängert werden. Die Grünen im Brandenburger Landtag sehen in den Grenzkontrollen der Bundespolizei eine Einschränkung im Grenzverkehr und beim Gütertransport.